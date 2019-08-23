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Erciyes Üniversitesi güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımı 2019-2020

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapsamında güz döneminde ek kontenjan ile öğrenci alımının yapılacağını duyurdu. Peki Erciyes Üniversitesi güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımı 2019-2020 başvuru tarihi ne zaman? Erciyes Üniversitesi 2019-2020 güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımıbaşvuru şartları neler?

23 Ağustos 2019 Cuma 15:35
Erciyes Üniversitesi güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımı 2019-2020

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapsamında güz döneminde ek kontenjan ile öğrenci alımının yapılacağını duyurdu. Peki Erciyes Üniversitesi güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımı 2019-2020 başvuru tarihi ne zaman? Erciyes Üniversitesi 2019-2020 güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımı  başvuru şartları neler?

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde ek kontenjan ile öğrenci alınacaktır. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün WEB sayfasında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün ek kontenjan ilanı ile öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Erciyes Üniversitesinin (http://www.erciyes.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir. 

Özel şartlar

1-YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerin Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak,

2-İngilizce YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 55 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olanlar,

3-Programın belirlenmiş kapsamına uygun çalışmaları etkin yürütmek amacıyla Japonca, Çince, Korece, Hindi ve Urdu dillerinden birisinden Türkiye’de yapılan merkezi bir sınavda en az 80 puan almış olmak; dil belgesi olmadığı durumda, Uluslararası kabul gören sınavlardan en az Korece için TOPİK 5. seviye, Çince için HSK 5. seviye, Japonca için Noryoshushiken N1 seviye almış olması ya da Anabilim Dalı tarafından yapılacak dil sınavından en az 80 puan alması koşulu aranacaktır. Öğrenci alımına ilişkin detaylı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsünün  http://sbe.erciyes.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

Erciyes Üniversitesi öğrenci alım ilan detayları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:35
  1. İstanbul
  2. Erciyes Üniversitesi güz dönemi ek kontenjan öğrenci alımı 2019-2020

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