Erciyes Kayak Merkezi doldu taştı!

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ana pistleri açtıklarını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes'teki Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapı bölgelerimiz faal durumda. Bütün giriş noktalarımızda kayakseverlerimiz pistlere çıkabiliyor. Bağlantı pistlerimizin de yüzde 80'i açıldı. Hafta sonu ama Erciyes'te sömestr tatili gibi bir hava var. Vatandaşlarımız karı, kayağı, kışı ve Erciyes'i özlediler. Çok şükür Erciyes'imiz Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya klasmanında bir kayak merkezi haline geldi."

Ziyaretçilerden Nazif Denk de Erciyes'teki havanın ve etkinliklerin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Pistleri ve yatırımları çok beğendiklerini aktaran Denk, "Kayak sezonu açıldığı için mutluyuz. Biz de bu hafta sonu kayak yapmaya başladık. Zaten yıllardır geliyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. İnsanlar eğleniyor. Burada emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu spor çok güzel, herkese tavsiye ederim." dedi.

Melikgazi Belediyesi de Erciyes'te vatandaşlara mantı ikram etti.