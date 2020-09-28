Erciyes Dağı'na tırmanış sırasında düşerek yaralanan kişiyi JAK timi kurtardı
ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış sırasında düşerek yaralanan vatandaşı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kurtardığını bildirdi.
Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kayseri Erciyes Dağı’nda zirveye tırmanış esnasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, JAK timlerimiz tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik çalışma sonrasında düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."