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Aktüel Erciyes Dağı'na tırmanış sırasında düşerek yaralanan kişiyi JAK timi kurtardı
Aktüel

Erciyes Dağı'na tırmanış sırasında düşerek yaralanan kişiyi JAK timi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:44:10 -
Erciyes Dağı'na tırmanış sırasında düşerek yaralanan kişiyi JAK timi kurtardı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış sırasında düşerek yaralanan vatandaşı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kurtardığını bildirdi.

Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kayseri Erciyes Dağı’nda zirveye tırmanış esnasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, JAK timlerimiz tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik çalışma sonrasında düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."


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