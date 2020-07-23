Erciyes Anadolu Holding "İSO 500" listesine giren şirketlerini tanıttı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Anadolu Holding, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasında listeye giren 6 firması için tanıtım toplantısı düzenledi.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, holding binasındaki toplantıda başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Bunun ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirten Ertekin, görevde bulunduğu yaklaşık 3 yıldır çalışma arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladıklarını ifade etti.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" listesine giren 15 Kayseri firmasından 6'sının Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunduğunu dile getiren Ertekin, holding bünyesindeki genel müdürlerin işin patronu gibi şirketleri sahiplendiğini vurguladı.

Bunun da başarıyı getirdiğini söyleyen Ertekin, "Çok ortaklı aile şirketlerinin bir kadersizliği var. Doğal olarak güç ve kontrol aile içinde tutulmaya çalışılıyor. Oysa bugün Boyteks ya da Hes Kablo Genel Müdürü arkadaşım 20-25 yıldır bu grupta çalışıyorlar. Hayallerini gerçekleştirmek için patron olmak gerektiğini anladılar. Biz de onlara bu fırsatı verdik. Bugünkü başarının gerçek nedeni her genel müdür bir patron oldu." dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Kayseri'nin il bazında listede ismi bulunan 7. şehir olduğunu ifade etti. Bu başarının önemli olduğunu belirten Büyüksimitçi, "Bize bu gururu yaşatan bütün firmalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da 2020 yılı listesinde daha fazla Kayserili firmayı görmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gülsoy, "Dünyada daha fazla Türkiye, Türkiye'de ise daha fazla Kayseri olabilmeli. Bunu yapabilme gücü bizde var. Başarı bir vizyon meselesidir. Bu, vatan sevgisinden gelir. Bu genlerdeki duygudan gelir. Vatan sevgisi içinizde varsa iş bu başarı yakalanabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "başarı pastası" kesildi.







