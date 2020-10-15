  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı
Ekonomi

Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding, bu yıl 182 yeni mobilya mağazası açarak 1262 kişiye istihdam sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:00:00 -
Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, kendilerine güvenen iş ortakları ve çalışanlarının desteği ile salgın sürecine rağmen büyümeye devam ettiklerini belirtti. 2020 yılında açılan 182 mağaza için 1262 personelin işe alımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertekin, şunları kaydetti: “Yapımı tamamlanan yeni tesislerimizle birlikte mobilyada en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Erciyes Anadolu Holding ve markaları olarak sahip olduğumuz vizyon, ürün gruplarımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler, mağazacılık ve üretim alanlarında yaptığımız yatırımlarla üst seviyelere taşıdığımız perakendecilik anlayışımız ve yeni büyüme hedeflerimizle mobilya sektörünün lider markaları olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ülkemiz için en zor koşullarda dahi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay