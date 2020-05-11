Erciş’teki berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Van’ın Erciş Belediyesi, 51 gün sonra yeniden iş başı yapan kuaför, güzellik salonu ve berber salonları dezenfekte etti.

Korona virüs salgınının Türkiye’de etkisini göstermeye başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı olarak 21 Mart 2020 günü saat 18.00 itibariyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen kuaför, güzellik salonu ve berberler, 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Erciş’te de 51 gün sonra iş yerlerini açan berber ve kuaförler, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde müşteri kabul etti. Bu kapsamda iş yerlerini tek tek gezen Erciş Belediyesi ekipleri, hayırlı kazançlar dileklerini ileterek iş yerlerini dezenfekte etti.