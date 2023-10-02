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Yerel Erciş’te sağanak ve dolu etkili oldu
Yerel

Erciş’te sağanak ve dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 03:18:00 -

Van’ın Erciş ilçesinde sağanak, dolu, gök gürültüsü ve şimşekler etkili olurken birçok yerde su birikintileri oluştu.

Erciş’te meteorolojinin uyarıları sonrası gece başlayan gök gürlemesi ve şimşeklerle beraber yağmurla başlayan sağanağın ardından dolu ve dolu sonrasında ise tekrardan yağmur etkili oldu.

Dolu ve yağmur sonrası birçok yerde su birikintileri oluştu. Yağışın yaşandığı Erciş ve çevresinde gök gürültüleri gecenin sessizliğini bozarken öte yandan çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.

Kaynak: İHA

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