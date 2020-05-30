  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin daha önce start verdiği ve yapımı tamamlanan yol ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:46:25 -
Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin daha önce start verdiği ve yapımı tamamlanan yol ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.


Erciş Belediyesi, start verdiği yol ve kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı. Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalar yapıyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. Bu kapsamda ilçe merkez mahallelerinden olan Gölağzı Mahallesinde yoğun bir tempoyla çalışan Erciş Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalleyi modern bir görüntüye kavuşturarak yaklaşık 13 bin metrekare alan üzerinde yol yapım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe genelinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgi veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Eşzamanlı olarak ilçemizin genelinde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gölağzı Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı