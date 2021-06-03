Erçin 3 yerden maaş alıyormuş

Yavuz Selim İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör bahanesiyle başlatılan provokasyonun ele başlarından sözde akademisyen Mehmet Feyzi Erçin, Boğaziçi’nden kovulurken İBB’den maaş almaya devam ettiği öğrenildi.

Boğaziçi kovdu İBB’den çıktı

Kamu kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlatılan provokasyon devam ediyor. İlk olarak öğrencilerin rektöre karşı kışkırtıldığı üniversitede şimdilerde sözde akademisyenler rektörü protesto eylemleri düzenliyor. Provokasyonun iki aşamasında da kilit konumda Mehmet Feyzi Erçin yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Sinemada Klasik Müzik” derslerine giren Feyzi Erçin, eylemlere katılan üniversite öğrencilerine fazladan not verdi. Rektörlük, rezaletin ortaya çıkmasının ardından Feyzi Erçin’e yaz okulunda ders vermedi. Boğaziçi’nden atılmasının ardından “ekmeği elinden alındı” denilen Erçin’in bir başka kamu kuruluşundan daha beslendiği tespit edildi.

İKSV’nin boğazının içinde

Boğaziçi provokatörü Mehmet Feyzi Erçin’in İBB’den maaşa bağlandığı belirlendi. Sözde akademisyen Erçin’in İBB İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Müzik Festivali Danışma Kurulu’nda tepe yöneticisi yapıldığı belirlendi. Erçin’in yıllar boyunca hem İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık, hem Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlik, hem de İBB’de Danışma Kurulu Üyeliği sıfatıyla cebini doldurduğu öğrenildi. İKSV Danışma Kurulu’nun 7 üyesinden birinin Mehmet Feyzi Erçin olduğu kaydedildi. İKSV Müzik Festivali Danışma Kurulu’ndaki 2’si yabancı uyruklu diğer isimler şöyle listelendi: Cihat Aşkın, Aydın Büke, Ahmet Erenli, Yeşim Gürer Oymak, Costa Pilavachi, Knut Weber.

Kendisi tertipleyip konuşuyor

Belediye kuruluşunu arpalığa çeviren provokatör Erçin’in “konuşmalar” adı altında İKSV’de kendisine program tahsis ettiği bildirildi. Erçin bu kapsamda 21 Haziran’da “Konsere Doğru: Tersyüz Edilmiş Yücelik” etkinliğinde yer alacak. Kadıköy Süreyya Operası Balo Salonu’nda tertiplenecek program nedeniyle Erçin’e İKSV kasasından ekstra ücret ödenecek.

Hukuk bürosu da işletiyor

Feyzi Erçin, İstanbul 1 Nolu Barosu’na 19786 Sicil No’suyla kayıtlı avukat olarak görev yürütüyor. Erçin’in yönettiği Taksim Cumhuriyet Caddesi’ndeki Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık Bürosu’nun penceresinden Gezi kalkışmasına destek için “Diren Gezi Parkı” afişi asılmıştı.

