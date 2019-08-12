0553 313 94 23

Ercik, partisinin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin 18.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
Ercik, partisinin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Davalarının ülkeye ve aziz millete hizmet davası olduğunu Ercik, “AK Parti’nin hamurunu milletimiz yoğurdu, rotasını milletimiz çizdi” dedi


AK Parti İl Başkanı Ercik, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde millete hizmet için yolla çıktığını ifade eden Ercik, “Gücünü milletten alan AK Parti’mizin kuruluşunun 18. yılı kutlu olsun. Bu davanın yükünü çeken, cefakar ve fedakar milletimiz ile birlikte 18 yıl başarıdan başarıya koştuk. AK Parti’nin hamurunu milletimiz yoğurdu, sizler yoğurdunuz, rotasını milletimiz çizdi. Hamdolsun, aziz milletimiz bizi dualarına, isteklerine, umutlarına, yarınlarına, destanlarına ortak ederek, emanetine layık gördü. İşte bu yüzden, aziz milletimize hizmet için çıktığımız bu yolculuğumuzda daha çok proje, daha çok demokrasi dedik, daha çok özgürlük dedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha çok büyüme diyerek, çok çalışarak milletimizden aldığımız bu desteği daha da yukarılara çıkartmanın gayreti içindeyiz. AK Parti, iktidarının 18. yılında da halka hizmetine devam etmektedir ve etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.



“AK Parti demek Türkiye demektir”


AK Parti’nin devrim niteliğinde adımlar attığını ve bu adımların Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ercik, mesajında şunları kaydetti:


“AK Parti, maruz kaldığı her türlü saldırılara ve engellemelere rağmen, yılmadan azimle ve kararlılıkla millete olan hizmet aşkıyla ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. Bu adımlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Ülkede ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olmuştur. AK Parti demek Türkiye demektir. Milletimiz bizlere görev verdiği sürece bizler her daim milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. 14 Ağustos 2001 yılından bugüne milletin desteğini arkasına alarak karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesi olan AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti’mizin 18. kuruluşunu tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralılara ilk yardımı milletvekili yaptı
    1. Yaralılara ilk yardımı milletvekili..
    2. Türk Kızılay'dan Kırgızistan'da kurban..
    3. GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
    4. UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!
    5. Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
    6. UEFA Disiplin Kurulu, Medipol..
    7. "Bu topraklar tarihinin en güvenli ve..
    8. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “En mutlu..
    9. Eskişehir’de ceset bulundu
    10. MHP’de bayramlaşma töreni
    11. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman..
    12. Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçe..
    13. Çocuğuna işkence yapan anne tutuklandı
    14. Kumpasın yıl dönümünde dolar..
    15. Suudi Arabistan Kralı ile BAE Veliaht..
    16. Otomobil, petrol istasyonuna girerek..
    17. Ordu, Ünye’de bayramlaştı
    18. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kıran:..
    19. Sinemada karakterini canlandırdı,..
    20. Lille duyurdu! 'Trabzonspor'a transfer..
    21. Erzincan'da terör operasyonu
    22. Greg Whittington, Galatasaray Doğa..
    23. Gebze’de orman ve çalılık yangını..
    24. Babaoğlu adım atmadık yer bırakmadı
    25. Aydın'da trafik kazası: 15 yaralı
    26. Üniversite ek tercihleri ne zaman..
    27. Irak Basra Körfezi'nde İsrail'i..
    28. Erzincan kırsalında 1 terörist etkisiz..
    29. Bilecik Belediye Başkanı Şahin..
    30. Üniversite ek tercihleri ne zaman 2019?
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak