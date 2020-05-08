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Spor

Ercan Taner'den olay açıklama: Ben bu işte yokum

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligler için 'devam kararı' almasının ardından Beinsports spikeri Ercan Taner, 'Ben bu işte yokum' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:12:00 -
Ercan Taner'den olay açıklama: Ben bu işte yokum

Süper Lig maçlarını anlatan Ercan Taner, liglerin başlatılma kararına Sözcü’deki köşe yazısında sert tepki gösterdi.

Bu kararın büyük bir risk teşkil ettiğini savunan deneyimli spiker, ailesinden de iki kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.

"Bu işte yokum"

Taner’in köşe yazısında ‘Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır. Buna ‘mücbir sebep’ diyorlar hukukta. Takımlarda bu hastalığa yakalanan olursa ne olacak? Bu riske girmek için çok erken. Ya ikinci dalga olursa?’ ifadelerini kullandı.

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