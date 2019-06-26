Erbilgin, “Kastamonu Belediyesi 30 günlük canlı yayının kaynağını açıklamak zorunda”

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediyesi’nin bütçesi olmadığı gerekçesiyle borçlanma yetkisi istediğini belirterek, diğer taraftan da herkesin vergileriyle oluşan bütçeyi 30 gün sürecek bir canlı yayınla har vurup harman savurduğunu kaydetti.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile birlikte bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda gündeme dair konulara değinen CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, biran önce hükümetin, belediye başkanlarının, siyasetçilerin, toplumun bütün kurumların görevinin başına dönmesi gerektiğini belirterek, “Kastamonu için kaybedilecek bir dakika bile yoktur. Kastamonu’nun sorunları da çok büyüktür. Bu seçimlerin, başta iktidar partisi olmak üzere Kastamonu’da görev yapan, bütün siyasiler içinde bir diyalog kapısının açılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Ülkemiz ve şehrimiz belirsizliklerden yoruldu” diyen Erbilgin, “Bu seçimde öğrendiğimiz en önemli şey, Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde israf ve şatafattan uzaklaşması gerekiyor. Ekonomimiz ağır sorunlarla karşı karşıya. Biz tasarrufu esas alan bir sürece geçmeliyiz. Bazı kesimlere göre erken seçim beklentisi var, fakat 4 yıllık seçimsiz bir süreç var. 4 yıllık süreç, muhalefetiyle; iktidarıyla, belediyeye görevine yeni gelen arkadaşlarla beraber iyi değerlendirilmelidir.Herkes görevine odaklanmalıdır. Bu vesileyle Kastamonu Belediyesi, milletvekillerimiz, kurum müdürleri de görevine odaklanmalıdır. Biz de gözlemledik. Park yasağı demeyi doğru bulmuyorum, Kastamonu’nun kent kültürünün geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle park yasası demek yerine ‘Trafik Düzenlenmesi’ demek daha doğru olur. Tek başına orada park etmiş araçları kaldırmak yetersiz bir şeydir. Kaldırılacak araçlarla ilgili bütün şehir için hakkaniyete ihtiyaç var. Bu uygulama eşit ve adil olmalıdır. Trafik sorunu sadece park yasağıyla çözülemez, hızlı bir biçimde bir kent bilincine, bununla ilgili sivil toplum kuruluşları, muhtarlara ve ihtiyaç var ise afiş broşür gibi araçlarla kamuoyunu ortak bir bilince çağırmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Pazartesi günü gerçekleşecek olan Belediye Meclisi toplantısına şahsen kendisinin de katılacağını sözlerine ekleyen Erbilgin, şöyle konuştu: “Belediye kısa bir süre önce borçlanma yetkisi istedi. Para yok dedi. Borca ihtiyacımız var dedi. Ancak Ramazan ayı boyunca o programlar bir televizyon kanalında canlı yayınlandı. Belediye buraya ne kadar bütçe ayırdı, bunu kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Bizim tasarruf dediğimiz, israfa yer vermeyelim dediğimiz yerlerde, canlı yayın olabilir ama 30 gün boyunca iktidara odaklanmış bir TV kanalı aracılığıyla canlı yayın yapılıyorsa, acaba diyoruz ki, burada bir kaynak aktarımı mı oldu. Bir taraftan bütçemiz yok diyerek borçlanma yetkisi istenirken, diğer taraftan hepimizin vergileriyle oluşan bütçeyi, 30 gün sürecek bir canlı yayınla har vurup harman savuracağız. Belediye kaynağımız buraya ne kadar aktarılmıştır, kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz”

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise, Türkiye’nin artık seçimleri bir kenara bırakarak gerçek gündemine dönme vaktinin geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Artık Türkiye’nin acilen gerçek sorunlarına dönmesi gerekiyor. Halkın gerçek gündemini görmeliyiz. Dış politikayla ilgili çözülmesi gereken konular var. S-400 ve F-35 konuları var. Artık gerçek gündeme dönmeliyiz. Sağlık, eğitim ve işsizliği en temel sorun olarak görüyorum. İstatistiki verilere bakıldığında uzman tabip sayısında 81 il içerisinde 68’nci sırada bulunuyoruz. 380 bine yakın nüfusuyla 81 il içerisinde 68’nciyiz. Bu üzülmemiz gereken bir konu. Kastamonu ölçeğinde nüfusu değil, coğrafi koşulları göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerekiyor. Bugün Kastamonu’da her gün 67 hasta şehir dışına sevk ediliyor. Yoğun bakım eksikliğinden her gün 1-2 hasta başka illere gönderiliyor.”