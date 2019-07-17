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Erbil’deki hain saldırıya en sert tepki o ülkeden geldi: Bu alçaklık ötesidir

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Erbil'deki hain saldırıda bir Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu alçaklık ötesidir" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:28
Erbil’deki hain saldırıya en sert tepki o ülkeden geldi: Bu alçaklık ötesidir

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Duncan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk diplomatları hedef alan saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

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Bir diplomatın öldürülmesinin "alçaklık ötesi" olduğunu kaydeden Duncan, "İngiltere, Türk müttefikimize başsağlığı diliyor ve bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:28
  1. İngiltere
  2. Erbil

YORUM YAZ

  • AlperenAlperen17 dk önce
    Demekki ilk İngiltere kınadıysa bu işin arkasında İngilizler vardır demekki
  • YorumcuYorumcu18 dk önce
    Tekrar söylüyorum bu iş israil işi...

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