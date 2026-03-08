Erbil Valisi: Havaalanına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de havalimanına düzenlenen kamikaze İHA saldırısında 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Saldırı, bölgede yaşanan çatışmaların ardından ilk can kaybı olarak kayda geçti.
Erbil Havaalanı'na yapılan kamikaze insansız hava aracı saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 1'inin de yaralandığı bildirildi.
Havaalanına yapılan saldırının ardından Erbil Valisi Ümid Hoşnav açıklama yaptı.
Hoşnav, "Erbil Havaalanı'na yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 görevli de yaralandı." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar sonrası Erbil'e düzenlenen İHA saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde ilk ölüm kayda geçmiş oldu.
Erbil Havaalanı’na dün çok sayıda saldırı düzenlenmiş, bölgeden duman yükseldiği görülmüştü.