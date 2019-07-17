Erbil saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama! Türkiye'yi yasa boğan Erbil saldırısı sonrası dünyadan ilk tepkiler geldi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadelerini kullandı. ABD'den açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" denildi. Irak'tan da bir açıklama geldi Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, "Erbil'de, bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz" dedi.

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