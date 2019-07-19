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Erbil saldırganı terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

Erbil'de Türk konsolosluğu çalışanının şehit edildiği hain saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırıyı gdüzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:14
Erbil saldırganı terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 

İddiaya göre Mazlum Dağ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:14
  1. İstanbul
  2. erbil
  3. terör saldırısı
  4. Dersim Dağ
  5. Mazlum Dağ
  6. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ

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