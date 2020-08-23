Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay: "Türkiye'nin Irak'a ihracatı ilk yedi ayda 4.8 milyar dolar"

ERBİL (AA) FAHREDDİN İBRAHİM- Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi engellere rağmen Türkiye'nin Irak'a olan ihracat hacminin bu yılın ilk yedi ayında 4 milyar 800 milyon dolara ulaştığını, Türkiye'den Irak'a günlük yaklaşık 1400 yük aracının giriş yaptığını söyledi.

Karaçay, AA muhabirine Türkiye'nin Irak'a ihracatı, Kovid-19 etkisi ve Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndaki yeni sağlık tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'un etkisini göstermeye başladığı mart ayının başından itibaren Türkiye ve Irak arasında "temassız ticaretin" uygulamaya konulduğunu hatırlatan Karaçay, bu uygulama kapsamında Türk şoförlerin Irak'a gitmeden sınır kapısında yüklerini Iraklı şoförlere teslim ettiğini belirtti.

Temassız ticaret uygulamasına 20 Ağustos itibariyle son verildiğini ve Türk şoförlerin artık pandemi öncesi gibi kendi yüklerini Irak'a götürebilmesinin önünün açıldığını aktaran Karaçay, "Türk şoförler, sınır kapısında Kovid-19 testi yaptıktan sonra Irak'a giriş yapabilip yüklerini adrese teslim edebilecek." dedi.

Bu yeni adımla birlikte en azından ticari malların taşınması bağlamında normalleşmenin gerçekleştiğine dikkati çeken Karaçay, diğer alanlarda da normalleşmenin gerçekleşmesi temennisinde bulunduklarını kaydetti.

Karaçay, Türkiye'den Irak'a gelen kamyon sayısının her geçen gün arttığının altını çizerek, "Halihazırda günlük 1350-1400 arasında kamyonun Irak tarafına geçtiğini müşahade ediyoruz" dedi.

Başkonsolos Karaçay, "Pandemi ve yaşanan engellere rağmen halihazırda bu yılın ilk 7 ayında 4 milyar 800 milyon dolarlık bir ihracat hacmimiz var." bilgisini verdi.







