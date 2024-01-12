  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erbaş'tan Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ziyaret
Gündem

Erbaş'tan Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-01-12 16:25:00 - 2024-01-12 16:42:44

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan imam Galip Usta’yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Erbaş, doktorlardan imamın sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Erbaş, tedavisine devam edilen Usta'ya, "Doktorlarımız gayret ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet versin inşallah. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle inşallah. Şifa diliyoruz" dedi.

Usta ise Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu tür kötülüklere karşı koyacağız"

Ardından basın mensuplarına konuşan Erbaş, saldırgan hakkında, "Allah ıslah etsin, hidayet versin. Adalet tecelli edecek ve ona gereken cezayı mutlaka verecektir. Milletimizi her zaman sağ duyuya, birliğe beraberliğe davet ediyoruz. Her zaman bu tür kötülüklere karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Emniyet güçleri gerekli tedbirleri alıyor. Alması noktasında da zaten büyük bir gayretin içerisindeler. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu tür kötülüklere karşı koyacağız" dedi.

Fatih Camii imamı Galip Usta'nın yerine cuma namazını kıldırması ve hutbe okumasına ilişkin soru üzerine ise Erbaş, "Fatih Camii İstanbul'umuzun en güzel, tarihi ve kadim camilerinden birisi. Fatih Camii'nde sadece imam olmak değil, cemaat olmak bile büyük bir şereftir. Fatih Camii'nin mihrabında, minberinde, kürsüsünde hoca olmak, görev yapmak büyük bir şereftir. Bugün o şerefe biz de ulaşmaya gayret ettik. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun" diye konuştu.

Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi
Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Gündem

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'
Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!
Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Siyaset

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23