Erbaş'tan algı operasyonuna cevap

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Genç Türkiye Forumu'nda gençlerin Balkanlara ve Orta Doğu'ya bakışı ile ilgili soruya verdiği cevabının çarpıtılmasına tepki gösterdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerin Balkanlara ve Orta Doğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş

Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar. O kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Orta Doğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ÖNE ÇIKAN VİDEO