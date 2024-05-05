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Gündem Erbaş'tan algı operasyonuna cevap
Gündem

Erbaş'tan algı operasyonuna cevap

Yeniakit Publisher
2024-05-05 19:23:00 -
Erbaş'tan algı operasyonuna cevap

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Genç Türkiye Forumu'nda göçmenlerle ilgili sözlerinin çarpıtıldığını ve medyaya da öyle servis edildiğini belirtti.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Genç Türkiye Forumu'nda gençlerin Balkanlara ve Orta Doğu'ya bakışı ile ilgili soruya verdiği cevabının çarpıtılmasına tepki gösterdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerin Balkanlara ve Orta Doğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş

Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar. O kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Orta Doğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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