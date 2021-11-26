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Gündem Erbaş’ın sözleri azgın azınlığı rahatsız etti!
Gündem

Erbaş’ın sözleri azgın azınlığı rahatsız etti!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar, Hıristiyan yapar ya da Mecusi yapar. Ama doğduğu an Müslüman olarak doğmuştur” ifadeleri malum kesimi rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:44:00 -
Erbaş’ın sözleri azgın azınlığı rahatsız etti!

YENİ AKİT / ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar, Hıristiyan yapar ya da Mecusi yapar. Ama doğduğu an Müslüman olarak doğmuştur” ifadeleri üzerine malum kesim sosyal medya üzerinden harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden “Yahudi” başlığı altında toplanan “malum kesim” skandal paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu paylaşımlarda, “Ali Erbaş’tan bir inci daha: Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar, Her çocuk dinsiz/tanrısız doğar. Ebeveynleri onları Yahudi, Hristiyan, Müslüman vb. yapar, Ali erbaş demiş ki, her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar Şimdi soruyorum İngiliz bir anne babanın çocukları nasıl Müslüman doğuyor ? Bu diyanet başkanı iyice kafayı yedi acilen hastaneye yatırılmalı ‘Ali Erbaş’, Ali Erbaş: Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar. Hayır; Her çocuk dinsiz doğar, çevresi onu din masalları ile dinci yapar” ifadeleri yer aldı.

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