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Gündem Erbaş: "Yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale gelecektir"
Gündem

Erbaş: "Yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale gelecektir"

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği mezuniyet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeryüzünü iyiliğin kurtaracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 00:39:00 -
Erbaş: "Yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale gelecektir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldı.

Burada konuşan Erbaş, "Fedakarlığınızla sağlık ordusunun tüm mensupları olarak hangi ünvan da çalışıyor olursanız olun, insanlara iyilik yaparak en faydalı, en hayırlıları olmaya devam edeceksiniz." dedi.

20 yıl Sakarya Üniversitesinde hizmet ederek hocalık yapmakta duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Allah'ın iyileri sevdiğini, yeryüzünü iyiliğin kurtaracağını, yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale geleceğini kaydetti.

Erbaş, insanların hem maddi hem de manevi olarak iki boyutlu yaşayan varlık olduğuna işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

Ruhumuzu, bedenimizi ne kadar iyileştirirsek insanlığa o kadar hizmetler yapmış oluruz. Sizler örnek olacaksınız. Üniversitelerde aldığımız sadece öğretim değildir aynı zamanda eğitimdir. Hastalarınıza yaklaşırken öyle güzel bir yaklaşım içinde olacaksınız ki onlar sizin bu yaklaşımınızla tedavi olacaklar. Çünkü tedavi sadece maddi tedavi değildir, aynı zamanda ruhi olarak da tedavi edeceksiniz. O sıcak yaklaşımınız onların maddi tedavisine de katkı sağlamış olacak.

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, milletvekilleri, öğretim üyeleri ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. 

 

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