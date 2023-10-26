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Aktüel Erbaş: “Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz”
Aktüel

Erbaş: “Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz”

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:57:00 -
Erbaş: "Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz.” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından yeni atanan ilçe müftüleri için düzenlenen, “Topluma Rehberlik Etmede Müftülüklerin Önemi” konulu “İlçe Müftüleri Oryantasyon Semineri”ne katıldı.

“Orada vefat edenlerin şehitlik mertebesinde olduklarını biliyoruz. Allah tüm şehitlere rahmet eylesin.”

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Başkanı Erbaş, Filistin’de yaşanan saldırılara ilişkin şunları söyledi: “Dünya zaman zaman insanı çok bunaltıyor ve yine bunaldığımız zamanlardan birisini yaşıyoruz. Dünyanın gözü önünde büyük bir katliam gerçekleştiriliyor. Elimiz kolumuz bağlı, söylem ve duadan öte bir şey yapamamanın acısını yaşıyoruz. Geçen hafta okuduğumuz hutbede özellikle İnşirah Suresi’ni konu yapmamızın amacı da buydu. Kalbimizi genişletmesi için Rabbimize dua ediyoruz. Başka türlü soluduğumuz şu nefesi rahat solumamız mümkün değil. Orada vefat edenlerin şehitlik mertebesinde olduklarını biliyoruz. Allah tüm şehitlere rahmet eylesin.”
Başkan Erbaş, yeni atanan müftülere görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Müftülük görevine başlamanız teşkilatımıza önemli bir heyecan katacak, hizmetlerimize ivme kazandıracaktır.” dedi.

“Ümmetin birliği için müftülük makamında olan insanların ufuklarına ihtiyaç var”

İlmi ve bilgiyi geleceği aydınlatacak meşale olarak gördüklerini dile getiren Başkan Erbaş, “Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz. Sadece ülke sınırlarımız içerisindeki birliğimiz, beraberliğimizden bahsetmiyorum. Ümmetin birliği için müftülük makamında olan insanların ufuklarına ihtiyaç var. Görev yaptığınız yerlerde hem hocalarımıza hem de toplumumuza bu ufku vermemiz lazım.” şeklinde konuştu.

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