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Erbaş gençlere seslendi: İslam'ın ilk emridir, elinizden bunları düşürmeyin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere "Bizim medeniyetimizin ilk emri 'Oku'dur. Bu yüzden elimizden kitap ve kalem düşmemeli, her zaman kitap ve kalem elimizde olacak. Çünkü kitap ve kalem bizim medeniyetimizdir." diye seslendi.

20 Kasım 2018 Salı 22:44
Erbaş gençlere seslendi: İslam'ın ilk emridir, elinizden bunları düşürmeyin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Okunan mevlit ve ilahilerin ardından vaaz veren Erbaş, Mevlid-i Nebi'nin, insani ve ahlaki değerlerin yeryüzünde tükendiği bir cahiliye döneminde, insanlığın tekrar hak, hukuk, merhamet ve güzel ahlak gibi değerlerle buluşmasının sembolü olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk iman edenlerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu vurgulayan Erbaş,"Kendini Hz. Muhammed'e feda eden ilmin ve cesaretin örneği Hz. Ali (r.a.) iman ettiğinde 10 yaşındaydı. Şu anda görüyorum içinizde o yaşlarda gençler de var. Hz. Ali'de olan ilmi feraset ve cesaret, bizim gençlerimizde de olmalıdır." diye konuştu.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençlere verdiği öneme değinen Erbaş, genç sahabeleri bilgi ve okumaya yönelttiğini, kahramanlığın ancak iyilikle olacağını öğrettiğini anlattı. Erbaş, gençlere "Bizim medeniyetimizin ilk emri 'Oku'dur. Bu yüzden elimizden kitap ve kalem düşmemeli, her zaman kitap ve kalem elimizde olacak çünkü kitap ve kalem bizim medeniyetimizdir." ifadelerini kullandı.

Gençlere okuma alışkanlığı edinmelerini tavsiye eden Erbaş, "Her gün 1-2 saat ders kitaplarımızın dışında kitaplar okuyarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eğer böyle olursak biz yeniden yükselişe geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i elimizden bırakmayacağız. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in en büyük mucizesidir." dedi.

"Çocuklarımızı Hz. Peygamber'in ahlakıyla yetiştirelim"

Erbaş, anne ve babalara da "Çocuklarımızı Hz. Peygamber'in ahlakına göre yetiştirmeliyiz. Onları Hz. Ebubekir gibi 'sıddık', Hz. Ayşe gibi 'sıddıka', Hz. Ömer gibi 'adalet' sahibi, Hz. Osman gibi 'iffet' sahibi ve Hz. Ali gibi 'cesaret, hikmet, ilim ve irfan' sahibi olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımıza rol model olmalıyız. Hz. Peygamber'in örnekliğini kendi üzerimize alarak çocuklarımıza göstermeliyiz." diye seslendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vaazın ardından yatsı namazını kıldırıp, vatandaşlarla selamlaştı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:44
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Mevlid-i Nebi etkinlikleri
  3. Mevlid-i Nebi

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