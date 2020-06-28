  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erbaş, 12 ayda hafız olan görme engelli Ravzanur'u tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:19:55 -
Erbaş, 12 ayda hafız olan görme engelli Ravzanur'u tebrik etti

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker'i tebrik etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim." ifadesine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı