0553 313 94 23

Erbane grubu kuran kadınlar, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkmaya başladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde erbane eğitimi alan kadınların performansı göz dolduruyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Erbane grubu kuran kadınlar, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkmaya başladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde erbane eğitimi alan kadınların performansı göz dolduruyor. Yaklaşık 2 yıldır erbane eğitimi gören kadınlar yöresel kıyafetlerini giyerek artık özel günlerde sahneye çıkmaya başladı.


Kızıltepe Lider Kadın Derneği bünyesinde kurulan erbane kursunda yaklaşık 2 yıldır 40 kadın eğitim görüyor. Bu kültürü yaşatmak için yola çıkan kadınlardan 15’i artık profesyonel olarak özel gün ve etkinliklerde sahneye çıkıp performanslarını sergiliyor. Kursiyerler arasında ev hanımı da var öğrenci de var. Hünerli kadınlar, yöresel kıyafetlerini giyerek Kürtçe, Türkçe ve Arapça şarkılar eşliğinde erbane vuruyor. Kızıltepe’nin hünerli kadınları Midyat, Viranşehir gibi ilçelerde sahne aldıklarını artık yöresel kıyafetlerini giyerek şehir dışında da sahneye çıkmak istediklerini vurguladı.


Kadınlar erbane kursu sayesinde hem sosyalleşiyor hem de hoşça vakit geçiriyor. Kadın kursiyerlerden Sevim Turgay, “36 yaşında ev hanımıyım. Bir buçuk yıldır buraya geliyorum. Memnunuz. Geliyoruz burada huzur buluyoruz” dedi.


Rozerin Abik ise “Gitmediğimiz yerlere gittik, sahne ile insanlarla iletişimimiz daha çok gelişti, sahneye çıktığımız zaman artık inşaların yüzlerine bakabiliyoruz. Eskiden utangaçtık artık tedirgin olmadan kendimizi ifade edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada
    1. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
    2. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
    3. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
    4. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
    5. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
    6. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
    7. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
    8. Perakende satış hacmi azaldı
    9. Bodrum'da makilik alandaki yangın
    10. Ciro endeksinde artış
    11. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
    12. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
    13. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
    14. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
    15. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
    16. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
    17. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
    18. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
    19. İş gücü istatistikleri (1)
    20. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
    21. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
    22. İşsizlik rakamları açıklandı!
    23. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
    24. Otomobilin her yerini sigara..
    25. Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
    26. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib..
    27. İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde..
    28. Menzil cemaatinden açıklama: Biz..
    29. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine..
    30. Dolar/TL 5,7390 seviyesinden işlem..
    Para para para…
    Para para para…
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!