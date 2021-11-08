Erbakan'ın sözlerini akıllara getirdi... Bilim dünyası şaşkın: Kuyruklu bir bebek dünyaya geldi

Brezilya'daki Albert Sabin Çocuk Hastanesi'nde bu yıl dünyaya gelen bir çocuk bilim dünyasında şaşkınlığa neden oldu.

İsmi açıklanmayan küçük çocuğun erken doğumla hayata gözlerini açtığını açıklayan bilim insanları bebeğin 12 santimetrelik bir kuyruğu olduğunu fark etti.

Dünya üzerinde sadece 39 insanda bu durumun görüldüğünü açıklayan uzmanlar bu çocuğun ise 40'ıncı vaka olduğunu açıkladı. Kuyruğun ucunda bir et parçası olduğunu da aktaran bilim insanları yaşananları Journal of Pediatric Surgery Case Reports isimli tıp dergisinde yayınladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; bu nadir görülen anomaliyi inceleyen bilim insanları, kuyrukla dünyaya gelen ilk vakanın 19'uncu yüzyılda görüldüğünü aktardı. Normalde anne karnındaki her bebekte kuyruk gelişimi gözlendiğini fakat zaman içinde bunun beden içinde kaldığını aktaran bilim insanları kuyruğun ucundaki et parçasının yağ ve embriyonik dokular olduğu söylerken kuyrukta da kemik olmadığını sadece doku olduğunu duyurdu.

Bilim insanları yapılan incelemeler sonucunda kuyruğun çocuğun sinir sistemine bağlı olmadığını açıklarken incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Fatih Erbakan'dan 'kuyruklu bebek' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Bilge ile basın toplantısı düzenlemiş ve çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.

Erbakan, basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“mRNA teknolojisinin hücre çekirdeğine etki edip tahribat yapabileceği bilimsel bir gerçektir. Hücre içinde saklı genetik kodu tahrip ettiğinizde ‘tek gözlü, kuyruklu, tüm vücudu kılla kaplı çocuklar’ doğmuştur. Bu gerçekle ilgili tam 76 bin bilimsel yayın var. mRNA teknolojisinin hücre çekirdeği içine girmesini sağlayan ‘grafen oksit’ maddesidir. Japonya Sağlık Bakanlığı zaten Moderna aşısında yabancı madde bulunduğunu geçen ay tespit etti. 1,6 milyon dozu imha etmişti. Şimdi son olarak bugün Pfizer Biontech’de de yabancı madde olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Hamilelere mRNA aşısı yapılması kesinlikle çok tehlikelidir. Doğacak çocuklarında genetik bozukluğa sebep olabilir. Bu gerçeği hem bilimsel çalışmalar hem aşı üreticileri ifade ediyor. mRNA teknolojisi genler üzerine etki eden bir tedavidir. Bunu bilim adamları ‘gene modifier’ olarak tanımlamaktadır. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla ‘gen terapisi’ yani bir ‘gen değiştiricidir’. mRNA teknolojisinin zaten 30 yıldır toplu şekilde insanlar üzerinde uygulandığı külliyen yalandı. mRNA teknolojisi uygulamaları 90’lı yıllar boyunca hayvanlar üzerinde uygulandı ve insanlar üzerinde de iki kez uygulandı lakin tamamen başarısız oldu, deneklerin ani ölümlerine neden oldu. Böyle olunca denemeler durduruldu."

"Yine aynı bilim adamları kendi ağzından ‘Moderna aşısında daha fazla antikor var’ diyorlar…Yahu aşıda antikor olur mu? Aşıda antijen olur. Pfizer Biontech aşısı için Pfizer’ın resmi sitesine girip Türkiye’den yan etki bildirmek istediğinizde ülkeler içinde Türkiye yer almıyor, neden? Çünkü Türkiye’de acil kullanım onayı da yok. mRNA aşıları dünyanın hiçbir yerinde ABD, AB, Japonya hiçbir ülkede çocuklara uygulanmıyor. Türkiye’de çocuklara yöneltilmek istenmesi bizi ciddi şekilde endişelendiriyor.”