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Siyaset Erbakan'ın kemikleri sızladı! Kılıçdaroğlu milli görüşçü olacakmış
Siyaset

Erbakan'ın kemikleri sızladı! Kılıçdaroğlu milli görüşçü olacakmış

Yeniakit Publisher
2023-04-22 15:34:00 - 2023-04-22 15:37:23
Erbakan'ın kemikleri sızladı! Kılıçdaroğlu milli görüşçü olacakmış

Mersin'de partililerle bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, içinde bulundukları PKK destekli altılı koalisyon'un seçimi kazanması halinde milli görüşün en güçlü siyasi görüş olacağını iddia ettiği bir "Temel Fıkrası" anlattı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin'de partililerle bir araya geldi.

Karamollaoğlu, partisinin Toroslar İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde başarılı sonuç almaları halinde Türkiye'nin değişeceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Karamollaoğlu, seçimin kritik olduğunu belirterek, "İnşallah Millet İttifakı başarılı olursa yeni dönemde Türkiye'nin en güçlü siyasi görüşü, milli görüş olacak. Biz çok netiz, ifadelerimiz de net. Biz yabancılarla işbirliği yapmayız, ülkemizin bütünlüğünü, bağımsızlığını, kalkınmasını bir numaralı mesele olarak görürüz." dedi.

İktidara geldiklerinde problemleri hızlı çözeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Biz Türkiye'yi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle doldurmaya mecburuz. Her ilde yatırım olacak." ifadesini kullandı.
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Komşu ülkelerle bağları güçlendirmek için çalışacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Biz ne topraklarımızdan fedakarlıkta bulunuruz ne de başkalarının topraklarına göz dikeriz. Orta Doğu, Allah nasip ederse bugünkü sınırlar içinde birbiriyle yaklaşacak." diye konuştu.

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