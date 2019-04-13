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Seçim 2019 Sayfası

Erbakan'ın kanalında bir Erbakan düşmanı!

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'a düşmanlığıyla bilinen Canan Kaftancıoğlu'nun Saadet Partisi'nin televizyon kanalı olan TV5'e konuk olması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bazı vatandaşlar TV5'in yayın politikasını eleştirerek, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar'" yorumlarını yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:46
Erbakan'ın kanalında bir Erbakan düşmanı!

Merhum başbakan Necmettin Erbakan'a düşmanlığıyla tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun TV5'e çıkması büyük tepkilere neden oldu.

"Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar"

Canan Kaftancıoğlu'nu TV5 ekranlarında gören sosyal medya kullanıcıları, bu duruma isyan etti. TV5 yönetiminin bu kararını eleştiren bazı vatandaşlar, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar" yorumlarını yaptı.

Erbakan düşmanlığıyla tanınan Kaftancıoğlu'nun skandal Erbakan paylaşımı akıllara geldi.

Domuz eti ve CHP'nin domuz algısı

CHP'nin yüzde 28 hissesi olduğu İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılan "Minik Kaşifler, Çiftlik" kitabında İslam dininin haram kıldığı domuz hakkında "Domuzlar genelde temiz hayvanlardır", "Domuzlar zeki ve aslında temiz hayvanlardır" gibi ifadeler içeriyor.

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Naki Kaftancıoğlu'nun da daha önce "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" şeklinde bir paylaşım yaparak domuzun iyi bir şey olduğunu lanse etmişti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:46
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Necmettin Erbakan

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