Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan, vefatının 8'inci seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor.

Milli Görüş hareketinin mensupları, sevenleri, Türkiye ve dünyadaki mazlum ve mustazafların da büyük bir saygıyla andığı Erbakan Hoca için, siyasiler de mesaj yayınlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine kadar geniş bir yelpazede siyasetçilerin rahmetle andığı Erbakan Hoca'nın kabri başına gelen Ahmet Davutoğlu, fatiha okudu ve dua etti.

Merkezefendi'deki kabristana gelen Ahmet Davutoğlu'na AK Parti İstanbul eski il başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Davutoğlu'nun yanında bulunan Temurci, 2015 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilmiş, Şubat 2018'de ise görevinden istifa etmişti.