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Erbakan’ın avukatı Ener: Hedef RP’ydi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, merhum Necmettin Erbakan’ın avukatı Mehmet Ener, 28 Şubat davasının sadece bu dava ile sınırlı olmadığını, milyonlarca mağdurunun olduğunu belirterek, Refah Partisi’nin kapatılma brifinginin 28 Şubat döneminde verildiğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:11
Erbakan’ın avukatı Ener: Hedef RP’ydi

 Göksel Çağlav  Ankara 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, merhum Necmettin Erbakan’ın avukatı Mehmet Ener, 28 Şubat davasının sadece bu dava ile sınırlı olmadığını, milyonlarca mağdurunun olduğunu belirterek, Refah Partisi’nin kapatılma brifinginin 28 Şubat döneminde verildiğini söyledi. Akit’e konuşan Ener, 28 Şubat davasının kara kutusu olduğunu belirterek şunları anlattı: “28 Şubat süreci mahkeme delilleri arasında da olan Gölcük toplantıları, tankların yürütülmesi, brifingler ile ele alınsa bile psikolojik harekâtın unsurları ile yapılmış bir hükümeti düşürme harekâtıdır. Rahmetli Erbakan’ın açıklamaları da vatandaşı birbirine düşman etmemek ve çatıştırmamak yani halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemek bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Post modern darbe neden denilmiştir bunu iyi irdelemek gerekir. 28 Şubat sürecinde açılan Refah Partisi’ni kapatma davası, Milli Görüş iddianamesi, Erbakan’ın Diyarbakır DGM’de yargılanması, Kayıp Trilyon davası denilen davalar bunların siyası ayağını ortaya koyan davalardır. Diğer davalar ve bugün bile infazları süren davalara girersek çok şey söylenir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:11
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. 28 Şubat davası
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın avukatı Mehmet Ener
  5. Refah Partisi
  6. 28 Şubat dönemi
  7. Akit
  8. 28 Şubat
  9. Milli Görüş iddianamesi
  10. Kayıp Trilyon davası
  11. Milli Görüş
  12. Rahmetli Erbakan

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