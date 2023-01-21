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Siyaset Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!
Siyaset

Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Ernakan, İsveçli ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyükelçiliği önünde yüce Kur’an'ı yakmasına çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 01:56:00 - 2023-01-21 02:00:11
Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin NATO üyeliğini onaylamak için terör örgütü üyelerinin iadesini talep ettiği İsveç’te yeni bir provokasyona imza atıldı.

İsveçli ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyükelçiliği önünde yüce Kur’an'ı yaktı.

İsveç'teki hadsiz eyleme Twitter hesabından tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "İsveç'te sözde siyasetçi Rasmus Paluden'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesini lanetliyor ve şiddetle kınıyorum." dedi.

Erbakan mesajını şöyle tamamladı: Dinimizi hedef alan bu kirli zihinlere karşı gereken mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimize söz veriyoruz.

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