  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı: Ciddi bir güç çarpanı

CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Bakan Soylu açıkladı: Deprem felaketinde vefat sayısı yükseldi

Almanlar bile 7'li koalisyondan umutsuz: Erdoğan karşıtlığından başka planları yok!

Erbakan'ın kemikleri sızladı! Kılıçdaroğlu milli görüşçü olacakmış

Türkiye Sudan'daki gidişatı ipten aldı! Arap istihbarat şefi bomba detayı dünyaya duyurdu

Togg nazara gelip kaza yapmıştı! Merak edilen soruya cevap geldi

Ülke bunu konuşuyor: O araç sahiplerine TikTok şoku!

TİP sözcüsünden tehditkar sözler! Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız
Siyaset Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' mesajına cevap! 'Kaşımak doğru değil'
Siyaset

Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' mesajına cevap! 'Kaşımak doğru değil'

Yeniakit Publisher
2023-04-22 22:04:00 - 2023-04-22 23:07:25

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' başlığıyla yayınladığı videoyu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' çıkışını iki açıdan değerlendiren Dr. Erbakan, önce, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamak istememiş. Kendi durumunu ortaya koymuş. Bu işin bir boyutu. Bu boyutun içinde şu da var. 'Ben bundan gocunmuyorum' diyor. "Siz kapalı kapılar ardında 'Kemal bey alevidir, bunlara oy vermeyin' diyorsunuz ama ben bundan gocunmuyorum" mesajı veriyor. Buradan baktığınızda aslında yerinde bir yaklaşım." dedi.

Etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirten Dr. Fatih Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

Ama bu niyetle de yapılsa bu konuların kaşınması etnik ve mezhepsel kökenlerin gündeme getirilmesi insanların bu konularda farkındalığının arttırılması zararlı sonuçlar da doğurabiliyor.

Bunlar üzerinden siyaset yapılması çok da uygun bir şey değil. Kürt'tür, Arap'tır, Alevi'dir, Sunni'dir... Asıl olarak ne diyor, ne yapacak veya geçmişte ne yapmış yetki sahibi olduğu zaman? Ülkenin ve milletin faydasına nasıl projeler ortaya koymuş, bunlara bakmak gerekir.

Alevileri engelleyen Anayasa'daki o kanun maddesiymiş
Alevileri engelleyen Anayasa'daki o kanun maddesiymiş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alevileri engelleyen Anayasa'daki o kanun maddesiymiş

"Aleviliğe ihanet ediyorlar"
"Aleviliğe ihanet ediyorlar"

Gündem

"Aleviliğe ihanet ediyorlar"

Alevi STK temsilcileri Taksim'deki terör saldırısını kınadı
Alevi STK temsilcileri Taksim'deki terör saldırısını kınadı

Gündem

Alevi STK temsilcileri Taksim'deki terör saldırısını kınadı

Aleviler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Aleviler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Siyaset

Aleviler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor

Siyaset

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor

Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."
Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

Gündem

Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

Alevilerden Erdoğan'a teşekkür
Alevilerden Erdoğan'a teşekkür

Siyaset

Alevilerden Erdoğan'a teşekkür

Alevilerden Kılıçdaroğlu'na şok: 'Çantada keklik değiliz!'
Alevilerden Kılıçdaroğlu'na şok: 'Çantada keklik değiliz!'

Siyaset

Alevilerden Kılıçdaroğlu'na şok: 'Çantada keklik değiliz!'

‘Sanki pişmanmış gibi…’ ‘Mücahid’ Kılıçdaroğlu’ndan Alevilik çelişkisi
‘Sanki pişmanmış gibi…’ ‘Mücahid’ Kılıçdaroğlu’ndan Alevilik çelişkisi

Siyaset

‘Sanki pişmanmış gibi…’ ‘Mücahid’ Kılıçdaroğlu’ndan Alevilik çelişkisi

Vay uyanık Kemal vay! "Alevi" videosu meğer...
Vay uyanık Kemal vay! "Alevi" videosu meğer...

Medya

Vay uyanık Kemal vay! "Alevi" videosu meğer...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23