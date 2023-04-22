Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' mesajına cevap! 'Kaşımak doğru değil'

Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' çıkışını iki açıdan değerlendiren Dr. Erbakan, önce, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamak istememiş. Kendi durumunu ortaya koymuş. Bu işin bir boyutu. Bu boyutun içinde şu da var. 'Ben bundan gocunmuyorum' diyor. "Siz kapalı kapılar ardında 'Kemal bey alevidir, bunlara oy vermeyin' diyorsunuz ama ben bundan gocunmuyorum" mesajı veriyor. Buradan baktığınızda aslında yerinde bir yaklaşım." dedi.

Etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirten Dr. Fatih Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

Ama bu niyetle de yapılsa bu konuların kaşınması etnik ve mezhepsel kökenlerin gündeme getirilmesi insanların bu konularda farkındalığının arttırılması zararlı sonuçlar da doğurabiliyor.

Bunlar üzerinden siyaset yapılması çok da uygun bir şey değil. Kürt'tür, Arap'tır, Alevi'dir, Sunni'dir... Asıl olarak ne diyor, ne yapacak veya geçmişte ne yapmış yetki sahibi olduğu zaman? Ülkenin ve milletin faydasına nasıl projeler ortaya koymuş, bunlara bakmak gerekir.