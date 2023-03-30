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Siyaset Erbakan'dan Karamollaoğlu'na görülmemiş salvo! 'Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini...'
Siyaset

Erbakan'dan Karamollaoğlu'na görülmemiş salvo! 'Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini...'

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:56:00 -
Erbakan'dan Karamollaoğlu'na görülmemiş salvo! 'Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini...'

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun merhum Necmettin Erbakan'ın hapsi için imza verdiğini hatırlatarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için "Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini yapacak hale gelmiş olması oldukça düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alarak adaylıktan çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için, "Kılıçdaroğlu'nun spikeri" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Necmettin Erbakan'ın ev hapsine karşı çıkarak ceza evinde hapis yatması için imza verenler arasında yer aldığına dikkat çeken Fatih Erbakan, "Yıllarca Erbakan Hocamızın yanında yakın çalışma arkadaşı olduğu halde geldiği son noktada sayın Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini yapacak hale gelmiş olması oldukça düşündürücü" ifadelerini kullandı.

"SPİKERİ HALİNE GELDİ"

TV100 televizyonunda Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Erbakan, Karamollaoğlu için "Kılıçdaroğlu'nun spikeri" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN VERDİĞİ İMZAYI HATIRLATTI

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Necmettin Erbakan'ın ev hapsine karşı çıkarak ceza evinde hapis yatması için imza verenler arasında yer aldığını hatırlatan Fatih Erbakan, "Yıllarca Erbakan Hocamızın yanında yakın çalışma arkadaşı olduğu halde geldiği son noktada sayın Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini yapacak hale gelmiş olması oldukça düşündürücü" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Litrelik

Birileri belki birilerine spiker lik yapıyor olabilir ama babalarının vasiyetinin tersini yapıp babasının ruhunu incitmiyordur senin gibi. Yazık ettin kendine Fatih çok yazık!
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