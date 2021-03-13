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Siyaset Erbakan'dan İP Genel Başkanı Akşener'e ziyaret
Siyaset

Erbakan'dan İP Genel Başkanı Akşener'e ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İP Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 17:04:00 -
Erbakan'dan İP Genel Başkanı Akşener'e ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan beraberinde Genel Sekreteri Suat Pamukçu, 54. Hükümeti Bakanı ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ile birlikte İP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

'Muhtemel erken seçimi değerlendirdik'

Başkan Erbakan, ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Sayın Akşener, 54. Refahyol Hükümeti’nin İçişleri Bakanı olması hasebiyle ve '28 Şubat Postmodern Darbesi'ne karşı göstermiş olduğu kararlı duruşu nedeniyle, Milli Görüş camiamızın takdirini kazanmış, kıymet verdiğimiz bir siyasetçidir." diyen Erbakan, "Bu görüşmede ülkemizin temel meseleleri ve çözümleri hakkında fikir teatisinde bulunduk. Muhtemel bir erken seçim ve seçim kanununda yapılması muhtemel değişiklikler konusunda değerlendirmeler yaptık. Kendisine ayrıca partimizin, kuruluşundan bu yana kısa zamanda almış olduğu büyük mesafe konusunda bilgilendirme yaptık." ifadelerini kullandı.

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