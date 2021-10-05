  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erbakan'dan Danıştay'a flaş çağrı: Şüphe uyandırıyor, bir an evvel durdurun!
Gündem

Erbakan'dan Danıştay'a flaş çağrı: Şüphe uyandırıyor, bir an evvel durdurun!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Danıştay'a yaptıkları zorunlu PCR testi genelgesinin iptali için başvurunun 35 gün geçmesine rağmen hala sonuçlanmadığını hatırlatarak "Bir an evvel bu başvurumuzun hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 18:03:00 - 2021-10-05 18:47:31
Erbakan'dan Danıştay'a flaş çağrı: Şüphe uyandırıyor, bir an evvel durdurun!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Danıştay'a çağrı: 'Zorunlu PCR testi genelgesi' başvurumuzu bir an evvel sonuçlandır

Danıştay'a yaptıkları zorunlu PCR testi genelgesinin iptali için başvurunun 35 gün geçmesine rağmen hala sonuçlanmadığını hatırlatan Erbakan, "Hukuki prosedüre göre en fazla 15 gün içinde sonuçlanması gereken bir başvurunun sonuçlanmaması düşündürücüdür. Bu durum Türkiye'deki yargı sistemine, kurumlara olan güvenimizi sarsan bir durum. Şüphelerimizi arttıran bir durum. Başvurumuza kabul veya ret cevabı verilmemesi 'Acaba bir yerden talimat mı bekleniyor' konusunda şüphelerimizi arttırıyor. Bir an evvel bu başvurumuzun hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza yapılan PCR zulmünün bir an evvel durdurulmasını temenni ediyoruz. Danıştay'a bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.' şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İyi

Kim bu ülkeyi seviyorsa insanı Allah için seviyorsa dua ediyoruz
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay