Erbakan Vakfı'ndan tepki: Siyasi konuklar üzerinden...

27 Şubat 2011 tarihinde ebedi yolculuğa intikal eden Türk Siyaset Tarihinin önde gelen liderlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 8.yıldönümü dolayısıyla programlar düzenleyen Erbakan Vakfı, siyasi konuklarının açıklamasına dayanarak haberler yapılması nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Sivil toplum kuruluşu olduğunu beyan eden ve siyaset ile doğrudan ilgisi olmadığını belirten Erbakan Vakfı'ndan yapılan o açıklama: