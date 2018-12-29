Erbakan Vakfı Mekke’nin Fethi'ni kutlayacak

Taha Emre Özdemir Ankara

İslam alemi 31 Aralık gecesi Mekke’nin fethini kutlamaya hazırlanıyor.

Erbakan Vakfı tarafından da İstanbul Sultanbeyli Kapalı Spor SalonundaMekke’nin Fethi nedeniyle program düzenlenecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geceye konuşmacı olarak katılacak.

Yeniakit aracılığıyla tüm Türkiye’yi düzenlenecek etkinliğe davet eden Dr. Erbakan şunları söyledi:

"31 Aralık gecesi İstanbul Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda Erbakan Vakfı'nın organizasyonu ile Mekke'nin Fethi gecesi düzenlenecek. Bütün milletimizi bu gecede birlikte olmak üzere İstanbul’a davet ediyoruz. İnşallah biz de düzenleyeceğimiz gecede konuşmacı olarak hazır bulunacağız. 31 Aralık gecesi saat 19:00'da Sultanbeyli Kapalı Spor Salonunda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun"

Mekke'nin Fethi: 1 Ocak 630