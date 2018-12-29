0553 313 94 23

Erbakan Vakfı Mekke’nin Fethi'ni kutlayacak

Erbakan Vakfı tarafından 31 Aralık gecesi İstanbul Sultanbeyli Kapalı Spor Salonunda Mekke’nin Fethi nedeniyle program düzenlenecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geceye konuşmacı olarak katılacak.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:41

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

İslam alemi 31 Aralık gecesi Mekke’nin fethini kutlamaya hazırlanıyor.

Erbakan Vakfı tarafından da İstanbul Sultanbeyli Kapalı Spor SalonundaMekke’nin Fethi nedeniyle program düzenlenecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geceye konuşmacı olarak katılacak.

Yeniakit aracılığıyla tüm Türkiye’yi düzenlenecek etkinliğe davet eden Dr. Erbakan şunları söyledi:

"31 Aralık gecesi İstanbul Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda Erbakan Vakfı'nın organizasyonu ile Mekke'nin Fethi gecesi düzenlenecek. Bütün milletimizi bu gecede birlikte olmak üzere İstanbul’a davet ediyoruz. İnşallah biz de düzenleyeceğimiz gecede konuşmacı olarak hazır bulunacağız. 31 Aralık gecesi saat 19:00'da Sultanbeyli Kapalı Spor Salonunda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun"

Mekke'nin Fethi: 1 Ocak 630

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:41
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ALLAH BİRDİR ALLAH BİRDİR 11 dk önce
    EŞHEDÜ ELLE İLEHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLUHU. Bizler şehadet ederiz ki ALLAH'tan başka ilah yoktur, ALLAH'tan başka mabud(yani tapılacak) yoktur. Hamd ,övme, övülme, yaratmak, kudret , emir ve hüküm ancak ALLAH'a aittir. Yine şehadet ederiz ki Muhammed aleyhisselam(s.a.v.) ALLAH 'ın kulu ve resulüdür, üzerine düşen görevi hakkıyla yapmaya çalışmıştır. ALLAH ondan, diğer peygamberlerden ve iyilerimizden razı olsun, selatü selam olsun Amin...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yok böyle polis! Köpeği veterinere kucağında götürdü
  1. Yok böyle polis! Köpeği veterinere..
  2. Bilecik'te "Kent & Başkan 2018 Ödül..
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Süt alerjisi
  5. MTTB'den 'Medya ve Siyaset Akademisi'..
  6. Elazığspor'da kayyum süreci
  7. ABD ilk depoyu boşalttı
  8. İstinat duvarı yan binanın üzerine..
  9. Gülümseyin, gülümsetin
  10. Suriye sınırına obüs sevkiyatı
  11. Aile çocuğa neler öğretmeli?
  12. Konya'da tonlarca kaçak et ele geçirildi
  13. B12’niz tükenmiş olabilir
  14. Erbakan Vakfı Mekke’nin Fethi'ni..
  15. Kara sinek hem faydalı hem zararlı!
  16. Osmanlıspor, ikinci yarı..
  17. GGC'den dansözlü skandal kutlama!..
  18. İhvan'dan Suriye'deki..
  19. Biz 1 külah yersek, eloğlu 25 külah..
  20. Depresyona giren çocuk arkadaşları ile..
Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Ajan Dündar’a yargı kıyağı
Ajan Dündar’a yargı kıyağı

Günün Karikatürü

28 Aralık 2018
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!