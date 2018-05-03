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"Erbakan olsaydı bunları tokatlardı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefetin kurduğu ittifak için konuştu. Eroğlu, Saadet Partisi'ni kastederek "Erbakan olsaydı bunları tokatlardı" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:34
"Erbakan olsaydı bunları tokatlardı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için hayal edilemeyecek büyük işler yaptığını belirten Eroğlu, "Biz milletimize güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için çok büyük işler yaptı. Hayal edilmeyecek işler başardı. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde ilk turda cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ERBAKAN OLSAYDI BUNLARI TOKATLARDI

Muhalefet partilerinin kurduğu ittifakı değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP'nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz. Biz yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz ama çok çalışmamız gerekir." 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 20:34
  1. Erbakan
  2. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

YORUM YAZ

  • cihadcihad21 dk önce
    bunlar aynı abdullah gül gibiler maalesef yağmacı bakıyolar hım millet orada var hemen liderinin arkasına geçiyolar ve hop koltuk sende inşallah kazık olur o oturduğunuz
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