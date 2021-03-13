Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi önemli

Yeni Akit Ankara

Partisinin Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Erbakan, şöyle devam etti: “Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan’ın planları ve adımlarını da göz önüne alarak Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Refahyol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın D-8 çerçevesinde Hüsnü Mübarek ile anlaşma imzalamasını, Mısır’ın D-8 üyesi bir ülke olduğunu da göz önünde bulundurmak gereklidir. Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir.”