Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi önemli
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda hükümeti desteklediklerini belirterek, “Dış politikada günübirlik politik yaklaşımlar yerine, ülkemizin uzun vadeli gerçeklerini ve buna bağlı olarak gelişmeleri iyice süzgeçten geçirerek çıkarlarımızın öncelenmesi en akıllıca hareket olacaktır” dedi.
Yeni Akit Ankara
Partisinin Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Erbakan, şöyle devam etti: “Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan’ın planları ve adımlarını da göz önüne alarak Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Refahyol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın D-8 çerçevesinde Hüsnü Mübarek ile anlaşma imzalamasını, Mısır’ın D-8 üyesi bir ülke olduğunu da göz önünde bulundurmak gereklidir. Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir.”