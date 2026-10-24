Erbakan: Huzura, barışa yol açacak herhangi bir sürece karşı durmamız mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesindeki bir otelde partisinin düzenlediği basın toplantısında 'Terörsüz Türkiye Süreci'ni değerlendirdi. Erbakan, "Biz; birlik, beraberliğin ve kardeşliğin tarafıyız. Huzurun, barışın tarafıyız ve huzura, barışa yol açacak birlik, beraberliği, kardeşliği tesis edecek herhangi bir sürece karşı durmamız mümkün değildir" dedi.

Erbakan, partisinin bu konudaki duruşunun 60 seneden beri son derece net olduğunu söyledi.

Toplantıya Erbakan'ın yanı sıra genel başkan yardımcıları Suat Kılıç, Prof. Dr. Sacit Günbey, Bülent Osmanağaoğlu, Cemil Çolak, Muhammed Fatih Müjdeci, Şükrü Yılmaz, Mehmet Ali Aslan ve İbrahim Gök ile MKYK üyeleri, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Erdem ve bölge illerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Komisyon üyeliği ve referandum hassasiyeti

Erbakan, "Meclis'te kurulan komisyona da Yeniden Refah Partisi olarak üye verdik ve bu sorumluluktan kaçmayacağız" diye konuştu. Partisinin bir hassasiyeti bulunduğunu belirten Erbakan, bunu kapalı kapılar arkasında yürütülen siyasi pazarlıklar ve siyasi hesaplar yerine yasanın doğrudan doğruya milletin tercihine bırakılması ve bir referanduma götürülmesi, referandumda milletin kahir ekseriyetinin desteğiyle sarsılmaz bir meşruiyet kazanmasının sağlanması olarak anlattı. "Bizim bu noktadaki tek hassasiyetimiz bu oldu" ifadesini kullandı.

Merhum Erbakan'ın Türk-Kürt sözünü hatırlattı

Fatih Erbakan, Milli Görüşçüler olarak her fırsatta tekrar ettiklerini söylediği, merhum lideri Erbakan'ın sözünü de aktardı: "Türk'ü Kürt'ten ayırırsanız ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne İsrail durabilir ne de Amerika durabilir ne de siyonizm durabilir."

Erbakan, "Biz de bugün Yeniden Refah Partisi olarak aynı anlayışla hareket ediyoruz ve aynı ruhla, aynı sarsılmaz iradeyle somut adımlar atmak için geliyoruz" sözlerini kullandı.