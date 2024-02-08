Erbakan Hocanın yol arkadaşlarından AK Parti ve Yeniden Refah’a çağrı: Zaman parçalanma değil birlik zamanı

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

73 Selamet Kuşağı Akıncıları’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çağrı yapılan açıklamasında, “Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oluşan ittifakın devam edeceği ümidi içinde iken bu açıklama yüreklerde onarılmayacak acılar oluşturmuştur. Baba konumunda olan AK Parti yetkililerinden beklentimiz şudur: Ülkemizin selameti ve yerel idarelerin manevi değerlerimize karşı olan yanlış zihniyetli kişilerin eline geçmemesi için iki parti arasında ittifakın devamı şarttır. Bunun için Cumhurbaşkanımızın MHP ile yapılan ittifakta olduğu gibi bazı belediyelerden fedakârlık yaparak Yeniden Refah Partisi’ni ittifaka kazandırması elzemdir. Fatih Erbakan’dan beklentimiz ise Ak Parti tarafından kendilerine bazı belediyeler verildikten sonra hiçbir pazarlığa girmeden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlediği olumlu tavrıyla milletimizin gönlündeki yerini korumasıdır. Bu ittifakın gerçekleşmesi, sadece seçimde oyların bölünmesini ortadan kaldırmakla kalmayacak, iki parti tabanında meydana gelmesi muhtemel büyük bir fitnenin de önüne geçecektir. Zaman parçalanma değil birlik zamanıdır. İttifakı oluşturmak için gerekeni yapmayanlar millet ve tarih önünde hesap verecektir” denildi.