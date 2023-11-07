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Medya Erbakan Hoca yaşasaydı ne derdi? ABD’nin mesajına öyle, Türkiye’nin mesajına böyle
Medya

Erbakan Hoca yaşasaydı ne derdi? ABD’nin mesajına öyle, Türkiye’nin mesajına böyle

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:51:00 - 2023-11-07 14:59:03

Blinken'ın Ankara ziyaretinde Türkiye’nin ABD'ye semboller üzerinden ve yüz yüze verdiği bu mesajlar sağ duyulu – mantıklı vatandaşların büyük beğenisini toplarken, Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete anlaşılmaz bir tavır takındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye ziyareti, siyonistler için iç karartıcı oldu. Türkiye’nin Ankara Vali Yardımcısını karşılamaya göndermesi, yol üzerinde ışıkların kapatılması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sarılmayı reddetmesi ve makamında ay – yıldız içinde Kudüs’ün bulunduğu bir biblo ile Blinken’ı karşılaması oldukça ses getirdi.

Türkiye’nin semboller üzerinden ve yüz yüze verdiği bu mesajlar sağ duyulu – mantıklı vatandaşların büyük beğenisini toplarken, Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete anlaşılmaz bir tavır takındı. Milli Gazete, Blinken’ın, “BOP” plakalı araçla bakanlığa geldiğini söyledi ve sadece Amerika’nın vermek istediği sembolik mesaja odaklandı. Türkiye’nin semboller üzerinden verdiği mesajlara ise bir satırla bile değinmedi!..

Söz konusu skandal Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

Konuya dair Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Türkiye Hakan Fidan vasıtasıyla, "Biz sizin uçak geminizin hesabını sorarız" demiş oluyor.
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Milli Gazete'nin bu yapılanları takdirle karşılaması gerekir, Erbakan hocamız da hayatta olsa aynısını yapardı demesi gerekir. Maalesef ki maalesef diğerleri gibi fitne üzerinden siyasetini yürütmeye çalışıyor.

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