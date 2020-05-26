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Gündem

Erbakan Hoca, İsmail Hakkı Karadayı'ya cevabı böyle yapıştırmış: Sizin gericilik dediğiniz şey...

28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın ölmesinin ardından Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı ve Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın sözleri gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:02:00 - 2020-05-26 19:10:01

"Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, öldü. Bunun üzerine Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı ve Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın sözleri sosyal medyada gündeme geldi.

Erbakan, İsmail Hakkı Karadayı ile girdiği diyalogta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin gericilik dediğiniz şey bizim tarihimiz. Biz İstiklal Savaşımızı onunla yazdık. İstanbul'u onunla fethettik. Anadolu'yu onunla fethettik. Bütün tarihimizdir. Bunu kuvvetlendirmek vatana millete en büyük hizmettir."

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