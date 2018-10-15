Erbakan hazırlıkları tamamladı! Yeni parti kuruluyor

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Görüş'ün kalesi durumundaki Konya'da temaslarını hızlandıran Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Erbakan'ın Saadet'e dönmemesi durumunda 'Yeniden Refah Partisi' isimli bir parti kuracağı öğrenildi.

Milli Görüş temsilcisi Saadet Partisi’nden, AK Parti ve HAS Parti’den sonra yeni bir parti daha doğuyor. Ancak kurulması planlanan partinin, Anayasa Mahkemesi sürecini de tamamlaması gerekiyor.

'Yeniden Refah Partisi'

Fatih Erbakan’ın öncülük ettiği ve siyasi teşkilat yapılanmasını tamamlayan partinin adının ‘Yeniden Refah Partisi’ olması amaçlanıyor. Parti için başak tanelerinden oluşan bir logo ile hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

2 Kasım'da düğmeye basıyor

Erbakan, 2 Kasım cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığına partinin kuruluşu için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Karamollaoğlu'ndan çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun uzun süredir teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Fatih Erbakan’ı yeniden Saadet Partisi’ne davet ettiği öğrenildi. Karamollaoğlu ve Erbakan’ın bir araya gelmeden önce bir görüşme trafiği olduğu ve bazı taleplerin kabul edildiği öğrenildi. İkilinin görüşmede yine karşılıklı olarak taleplerini ileteceği öğrenildi. Temel Karamollaoğlu’nun, Erbakan’ın partiye dönüşü kabul etmesi halinde ortak kanaatle seçim kararı alacağı konuşuluyor. Ayrıca Erbakan’ın da parti binasında bulunan haczi kaldırması bekleniyor.

Yeni partinin omurgası vakıftan

Fatih Erbakan’ın kurmayı amaçladığı partide Necmettin Erbakan Vakfı yöneticilerinin olacağı kaydedildi. Parti’nin kurucular kurulunda çoğunlukla, vakıf il ve bölge başkanları yer alıyo