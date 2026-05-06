Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız

Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen il başkanları toplantısında gündemi değerlendiren Fatih Erbakan, 2028 yılındaki seçim stratejilerine dair net mesajlar verdi.

Saadet Partisi ile ortak adaylık iddialarına yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın "Herkesin oh be diyeceği bir aday çıkaracağız" sözlerinin ardından başlayan "ortak aday" tartışmalarına Erbakan noktayı koydu. Mahmut Arıkan ile adaylık konusunda herhangi bir görüşme veya mutabakat sağlanmadığını belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Mahmut Arıkan Bey ile bizim adaylığımız konusunda herhangi bir görüşme veya mutabakat olmadı. Kendisinin kimi kastettiğini bilemeyiz. Yeniden Refah Partisi, 2028 seçimlerinde kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracaktır."

Kendi adaylıklarına başka siyasi partilerin destek vermesinden memnuniyet duyacaklarını ifade eden Erbakan, "Destek olacak siyasi partilerin seçmenlerinin teveccühüne layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteririz" dedi.

"CHP'de butlan kararı çıkma ihtimali yüksek"

Konuşmasında CHP içindeki hukuki süreçlere ve siyasi atmosfere de değinen Erbakan, rakiplerin ve seçim şartlarının iktidar tarafından belirlendiği bir "kontrollü seçim" ortamı oluştuğunu savundu. CHP hakkında yürütülen hukuki süreçten "butlan" (geçersizlik) kararı çıkma ihtimalini yüksek gördüğünü belirten Erbakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir. Tekrardan CHP’nin eski yönetimine dönmesi ve 2023 seçimlerindeki gibi seçime girmesi şeklinde bir düşünce olabilir. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz."

Erbakan’ın Butlan öngörüsü boş çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması bugün saat başladı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz’a ertelendi.