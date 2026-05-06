Alelacele bu karar da neyin nesi?!? Yönetim Okan Buruk'u ezecek mi? Anlaşacak mı?
Galatasaray yönetimi Mainz 05 forması giyen 29 yaşındaki Alman 10 numara Nadiem Amiri'yi istiyor. Okan Buruk ise farklı alternatifleri değerlendiriyor.
Alman Sky, Galatasaray'ın sosyal medya gücünü ve etkileşim çılgınlığını gördüğü için "her gün bir transfer" mottosuyla gaz vermeye devam ediyor.
Bugün de Mainz 05 forması giyen 29 yaşındaki Alman yıldız Nadiem Amiri'nin transfer listesine eklendiği dedikodusunu dolaşıma soktu.
Mainz ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Amiri’nin kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Ünlü menajer Pini Zahavi tarafından temsil edilen oyuncu, kariyerinin "son büyük imzasını" atmaya hazırlanıyor.
Haberde Galatasaray yönetimi bu transfer için oldukça istekli olsa da, Okan Buruk'un ikna olmadığı ve 10 numara bölgesi için farklı alternatifleri değerlendirdiği ifadesi dikkat çekici.
