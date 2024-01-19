Erbaaspor, Hüseyin Çolak'la Anlaştı
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden temsilcimiz Erbaaspor, son olarak Kuşadasıspor forması giyen santrfor Hüseyin Çolak'la anlaştı. Kulüp Başkanı Halis Din sosyal medya hesabından duyurduğu yeni transfer, Hüseyin Çolak geçen sezonun ilk yarısında Kuşadasıspor’da oynadı. 33 Yaşındaki tecrübeli golcü, yeni sezonda mavi-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden temsilcimiz Erbaaspor, son olarak Kuşadasıspor forması giyen santrfor Hüseyin Çolak'la anlaştı. Kulüp Başkanı Halis Din sosyal medya hesabından duyurduğu yeni transfer, Hüseyin Çolak geçen sezonun ilk yarısında Kuşadasıspor’da oynadı. 33 Yaşındaki tecrübeli golcü, yeni sezonda mavi-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.
Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel olan Hüseyin, kariyerinde Tarsus İdmanyurdu, Hacettepe, Gümüşhane, Menemen FK, Ümraniyespor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve son Batmanpetrolspor ve son olarak Kuşadasıspor kulüplerinde de oynadı.