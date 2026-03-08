Epstein dosyasından kan donduran sızıntı! Afganistan'da 'insan avı' için askeri helikopter tahsis edilmiş

2011 yılına ait bir e-posta trafiği, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı David Petraeus ile milyarder iş insanı Thomas Pritzker arasındaki korkunç bir "doğum günü hediyesi" pazarlığını deşifre etti.

Milyardere doğum günü hediyesi: "Çiftçi avı"

Belgelerde yer alan iddialara göre, Petraeus ile Pritzker arasındaki yazışmalarda şu detaylar öne çıkıyor:

Helikopter Tahsisi: Petraeus'un, Pritzker'in doğum günü kutlaması için Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopteri özel kullanımına sunduğu iddia ediliyor.

Vahşet Tatili: Bu helikopterlerin, Afganistan'da yerel çiftçileri hedef alan bir "insan avı" aktivitesi için tahsis edildiği iddiası, belgelerin en kan donduran kısmını oluşturuyor.

Zamanlama Manidar: Söz konusu mailin yazıldığı 2011 yılı, Afganistan'daki sivil ölümlerinin ve "yanlışlıkla vurulan" köylü vakalarının zirve yaptığı dönemle birebir örtüşüyor.

Sivil katliamlarının arkasındaki "eğlence" mi?

O dönemde Afganistan'da yaşanan sivil ölümlerinin sadece "savaş kazası" değil, elitlerin sadist eğlenceleri için organize edilen birer "safari" olduğu yönündeki iddialar, uluslararası hukuk çevrelerinde büyük infial yarattı. Thomas Pritzker’in isminin Epstein belgelerinde "ziyaretçi" olarak değil, bu tür savaş suçları iddialarıyla geçmesi, davanın boyutlarını bir kez daha değiştirdi.

Petraeus ve Pritzker sessiz!

Konuya ilişkin adı geçen isimlerden henüz resmi bir yalanlama gelmezken, belgelerin doğruluğu üzerine Pentagon kaynaklarının inceleme başlattığı bildiriliyor. Bu sızıntı, Epstein ağının sadece cinsel istismar değil, devlet imkanlarının kişisel vahşetler için kullanılmasını sağlayan devasa bir yolsuzluk ve suç mekanizması olduğunu kanıtlar nitelikte.