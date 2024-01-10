Epstein belgelerinde çıktı! ABD'liler 99 depreminde Türk çocuklarını kaçırdılar!

Dünyada şoke etkisi yaratan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerde Türkiye detayı kan dondurdu. Tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın, 1999 depremi sonrası kaçırılan Türk çocuklarını cinsel istismar kölesi olarak çalıştırdığı öne sürüldü.

Tüm dünya 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında kan donduran gerçekleri konuşuyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına uzun yıllar boyunca ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar sayısız ismi dahil eden Epstein davasında çıkan Türk çocuklarına cinsel istismar suçlaması Türkiye'yi ayağa kaldıdı.

EN KÜÇÜĞÜ 14 EN BÜYÜĞÜ 18

Cinsel istismara uğrayan kızların yaş skalası ise durumun ne denli skandal olduğunu gözler önüne serdi. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein davasına dahil olan isimlerse, gizlilik kararının kalkmasının ardından birer birer ifşa oldu.

PRENSİNDEN BAŞKANINA SAYISIZ İSİM İFŞA OLDU

Skandal davanın dosyasında ismi açığa çıkan isimler ise dünyanın en önde gelen isimleri... Söz konusu dava dosyasında aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer alıyor.

CLINTON GENÇ KADINLARDAN HOŞLANIYORMUŞ

Mide bulanduran davanın detaylarında Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldü. Öte yandan dosyadaki ifadelerin birinde Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.

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TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRDI İTİRAFI

Sapık pedofili Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ağına ilişkin en çarpıcı iddia ise Türkiye itirafı ile geldi. Epstein'in en yakın isimlerinden biri, pedofili ağına dahil edilmek üzere Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti. Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.

1999 DEPREMİNDE KAÇIRDILAR

Davaya ilikin sorgulanan Marçinko sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD'ye getirdiğini söyledi. Skandal iddialardan sonra akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton ve 1999 Yalova Depremi'ne ilişkin iddialar geldi. 1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşü sonrası, deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu bildirilmişti.

17 Ağustos 1999 depremi arkasında birçok gizem bırakırken bunlardan biri ise "depremin kayıp çocukları"ydı. Marçinko'nun itirafı sonrası yeniden gündeme oturdu. Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun "Türkiye'den çocuk kaçırdık" itirafıyla ilişkili olmasından şüphe ediliyor.

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

ABD basınındaki haberlere göre, davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklandı.

Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin avukatları, Maxwell'in, o dönemde adada olduğunu "kesin olarak" kanıtladığını belirtti. Dosyalara göre, Ransome, Epstein'ın adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verildiğini iddia etti.