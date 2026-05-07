Epiq için tarih verildi! Škoda’nın yeni elektriklisinin ilk ip uçları paylaşıldı

Škoda’nın elektrikli ürün gamında yeni sayfa Epiq ile açılıyor. Markanın giriş seviyesi elektrikli küçük SUV modeli, dünya prömiyeri öncesi paylaşılan kabin ipuçlarıyla ilk kez daha net görünür hale geldi. Markanın giriş seviyesi elektrikli otomobiliEpiq’in kabininden ip uçları paylaşan Škoda, merakla beklenen bu aracı 19 Mayıs 2026 tarihinde Zürih’te gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle resmi olarak tanıtacak.

Paylaşılan ilk taslak görseller, Škoda’nın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin iç mekanda nasıl hayata geçirildiğini ortaya koyuyor. Minimalist bir tasarım yaklaşımının benimsendiği kabinde, sade ve net bir yerleşim öne çıkıyor. Ayrıca yatay mimari, geleneksel gösterge panelinin yerini alarak daha ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ortam aydınlatmaları ise kabine sıcak ve davetkar bir atmosfer katıyor.

Net şekilde yapılandırılmış kontrol düzeni Epiq’in kabininde hem sürücü hem de yolcular için sezgisel bir ergonomisağlıyor. Ayrıca aracın içerisinde pratik çözümler de dikkat çekiyor. Açık saklama alanları, günlük yaşamda kullanım kolaylığı sunarken, bağımsız orta konsolda yer alan kablosuz şarj ünitesi teknolojik konforu artırıyor. İki kollu direksiyon ile birlikte temel işlevleri kontrol etmek için fiziksel ve dokunsal düğmeleri bir araya getiren sezgisel bir kontrol paneli, sürüşü daha keyifli hale getiriyor. Epiq modelinde sürdürülebilir malzemelerin kullanımı da modelin çevreci yaklaşımını destekliyor.

Škoda Epiq, markanın 2026 yılı itibarıyla elektrikli araç portföyünü iki katına çıkarma stratejisinde önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni model, elektrikli mobiliteyi daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.